Das müssen Sie wissen:

Das Corona-Virus sorgt für immer mehr Absagen von Veranstaltungen in Dülmen. Prominentestes Beispiel ist der Frühlingsmarkt. Der sollte am 21. und 22. März stattfinden und fällt nun aus. Nur einen kleinen Samstagsmarkt wird es geben. Abgesagt wurden für diese Woche auch der Kabarettabend am Donnerstag und der literarisch-musikalische Abend am Sonntag, hier soll es Wiederholungen geben. Die Aktion „Sauberes Dülmen“ am Samstag findet hingegen statt.

In Dülmen wird derzeit viel gebaut. Tatsächlich sind circa 300 bis 400 neue Wohnungen bis 2021 in der Stadt geplant, davon werden mindestens 135 öffentlich gefördert sein. Wo was geplant ist, das lesen Sie im neusten Teil der Serie „Wohnen in Dülmen“ in der heutigen Ausgabe.

Warten auf besseres Wetter: Am Lohwall sollten eigentlich in dieser Woche die Asphaltarbeiten laufen. Doch müssen nun verschoben werden, weil es zu nass und zu kalt ist.

TT-Landesligist Jugend 70 Merfeld hat das Siegen doch noch nicht verlernt. Das Team um den überragenden Damian Kleinert gewann gegen den abstiegsgefährdeten SuS Stadtlohn mit 9:5. Damit bleibt Merfeld auf Rang drei. Der Klassenerhalt ist bereits gesichert.

Termine:

17.15 Uhr, Sitzung des Umweltausschusses, Rathaus

Wetter:

Anfangs bedeckt und ergiebiger Regen. Nachmittags auflockernd und stellenweise sonnig. Bei 13 bis 14 Grad weht mäßiger Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße