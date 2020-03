Eine Handtasche haben Unbekannte am Dienstag aus einem schwarzen Mercedes gestohlen. Die Täter hebelten dazu eine Fensterscheibe auf und gelangten so an die Tasche, die auf dem Beifahrersitz lag, berichtet die Polizei.

Das Auto war am Morgen gegen 7 Uhr auf dem Parkplatz des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums abgestellt worden. Innerhalb von fünf Minuten brachen die Täter die Scheibe auf und flüchteten mit ihrer Beute.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.