Der Frühlingsmarkt 2020 fällt aus: Das hat die Stadt Dülmen am Dienstag Entschieden. Dabei orientiert sie sich an der Handlungsempfehlung des Landes NRW - Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 1000 Personen abzusagen - und den aktuellen Richtlinien des Robert-Koch-Institutes.

Stattdessen wird es am 21. März einen kleinen Samstagsmarkt geben, dieser war ohnehin in die Planung des Frühlingsmarktes integriert, berichtet die Verwaltung. Der verkaufsoffene Sonntag am 22. März fällt aus.

Kabarett verschoben, Gedenkveranstaltung verkürzt

Auch andere Veranstaltungen sind betroffen: Die für Donnerstag geplante Kabarettveranstaltung „Anny Hartmann: No Lobby is perfect“ wird auf den 5. Juni verschoben. Bei der Gedenkveranstaltung zur Zerstörung Dülmens wird auf die Zusammenkunft in der Kirche verzichtet, die Gedenkminute am Bendix-Mahnmal soll stattfinden.

„Sauberes Dülmen“ findet statt

Grünes Licht gibt es für die Aktion „Sauberes Dülmen“ am kommenden Samstag. Hier sind die Teilnehmer in Kleingruppen unter freiem Himmel unterwegs, auch die Zahl der Gäste beim Abschlusstreffen ist erfahrungsgemäß begrenzt, betont die Verwaltung.

Literarisch-Musikalischen Nachmittag wird verschoben

Daneben verschiebt der Förderverein für Kunst und Kultur seinen Literarisch-Musikalischen Nachmittag zu Robert Gernhardt von Bernd Vogt und Patrik Gremme. Dieser sollte eigentlich am kommenden Sonntag, 15. März, in der Aula des Schulzentrums stattfinden.

Damit folge der Verein nach eigenen Angaben einer dringenden Empfehlung der Stadt, angesichts der unklaren Gefährdungslage auf größere Veranstaltungen zu verzichten. Da mehr als 400 Besucher erwartet würden, viele davon von außerhalb, soll die Coronaviren-Ansteckungsgefahr zumindest bei dieser Veranstaltung vermieden werden. „Es wird einen noch nicht festgelegten Ersatztermin geben. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit“, betont Wolfgang Werner vom Förderverein.