Am Montagnachmittag war St. Viktor an der Reihe. Küsterin Regina Voß leerte hier die Weihwasserbecken - eine Vorsichtsmaßnahme in Zeiten des Corona-Virus. Am Montag hatte die Pfarrei St. Viktor das entschieden.

Auch in Heilig Kreuz und der Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel haben die Gemeinden bereits reagiert: Dort sind die Weihwasserbecken bereits leer.

Kein Handschlag beim Friedensgruß

In der Messe wurde zudem darauf hingewiesen, dass der Friedensgruß per Handschlag „auf eigene Verantwortung“ geschehe und dass man darauf derzeit auch ausdrücklich verzichten könne, berichtet Eva Vasmer vom Pfarrbüro. Daneben werde verstärkt auf Hygiene geachtet.

Ähnlich in Buldern und Hiddingsel. Hier waschen sich Pfarrer Ferdinand Hempelmann und die Kommunionhelfer mittlerweile im Gottesdienst die Hände nicht mehr nur mit lauwarmen Wasser, sondern auch mit Seife.

Hinweise vom Bistum

Im Anschluss werden Kelch und Schale nur noch mit einem Tuch angefasst, erläutert Pfarrsekretärin Martina Lökes. Und: „Der Pfarrer reicht den Kelch nicht mehr weiter an die Kommunionhelfer.“

Generell habe es seitens des Bistums Hinweise an die Gemeinden gegeben - etwa dazu, dass Hostien nur noch per Hand-, nicht mehr als Mundkommunion verteilt werden sollen.

Pfarrer verzichten auf Handschlag zum Abschied

Auch die Evangelische Gemeinde hat mit Blick auf das Corona-Virus Informationen von der Landeskirche bekommen. Bei der Kommunion sollen die Oblaten in den Kelch getaucht werden, aus dem Kelch soll nicht mehr getrunken werden, erläutert Pfarrer Gerd Oevermann. Und: Zum Abschied nach dem Gottesdienst verzichten die Pfarrer nun auf den persönlichen Handschlag.