Einen runden Geburtstag feiert am Wochenende die Aktion „Sauberes Dülmen“. Denn zum bereits 20. Mal findet dieser stadtweite Frühjahrsputz statt. Alle Dülmener sind aufgerufen, sich bei der Müllsammlung am Samstag, 14. März, von 10 bis 13 Uhr zu beteiligen.

Die Organisation übernehmen erneut gemeinsam die Stadt und der Hegering. So sind es dann auch die Jagdhornbläser des Hegerings, die zum Abschluss im Voraum der Turnhalle am Schulzentrum auftreten werden. Für Verpflegung ist mit Brötchen mit Heißwurst in der Sporthalle gesorgt.

Hier stehen am Samstag Container

Damit der gesammelte Müll auch passend entsorgt werden kann, stellt die Stadt an folgenden Standorten Container auf:

Dülmen-Mitte, Turnhalle Am Bache

Feuerwehrgerätehaus Daldrup (bei Landmaschinen Reher)

Hof Bontrup, Welte 82

Parkplatz Kardinal-von Galen-Grundschule Merfeld

Rorup, Allee (Vogelstange)

Stadt stellt Greifzangen und Müllbeutel

Sollte sich kein Container in der Nähe befinden, können die gefüllten Müllsäcke an einem Ablageort eingesammelt werden. Dieser ist unter einer der folgenden Rufnummern zu melden: 0151/163430-83 oder -84. Reifen und Elektroschrott sind neben den Containern abzulegen, betont die Verwaltung, die allen Teilnehmern Warnweste und Arbeitshandschuhe empfiehlt.

Greifzangen und Müllsäcke stellt die Stadt Dülmen gerne bereit. Diese können im Verwaltungsgebäude der Heinrich-Leggewie-Straße 13 bei Theresa Kemmann in Zimmer 34 abgeholt werden. Und zwar zu zu folgenden Zeiten: Montags bis mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr sowie 14 bis 15 Uhr, donnerstags 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags 8.30 bis 12 Uhr.

Informationen gibt es bei Reinhild Kluthe, Tel. 02594/12870, Email r.kluthe@duelmen.de und Theresa Kemmann, Tel. 02594/12782, Email t.kemmann@duelmen.de.

Das sind die Treffpunkte in Rorup, Hausdülmen und Merfeld

In den Ortsteilen gibt es teilweise gesonderte Zeiten und Treffpunkte. Folgende stehen bereits fest:

Hausdülmen: Treffen um 10 Uhr am Pfarrheim, dort gegen 13 Uhr Abschluss mit Imbiss

Rorup: Treffen 14 Uhr am Kirchpatz, Abschluss mit Imbiss circa 16.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus

Merfeld: Treffen 9 Uhr Parkplatz Kardinal-von-Galen-Schule, Abschluss mit Imbiss 12.30 Uhr am Dorfladen