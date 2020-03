„Genau solche haben bei meiner Großmutter im Schrank gestanden“, entfährt es einer Frau, als sie die Sammeltassen entdeckt. Und tatsächlich würde die so einiges an Interesse bei den Besuchern der Porzellanmeile hervorrufen, berichtet Verkäuferin Ruth Latzel schmunzelnd mit Blick auf ihre Ware.

Und das Angebot war tatsächlich groß bei der mittlerweile zehnten Dülmener Porzellanmeile, die am Samstag auf dem Marktplatz aufgebaut war. Tassen und Teller, Gläser und Karaffen, Figuren und Fingerhüte, all das war an den Ständen zu finden. Und die Verkäufer freuten sich über das gute Wetter. „Wir haben genau das Nicht-Regenloch erwischt“, stellte Christine Baumeister-Henning richtig fest.

Erster Samstagsmarkt des Jahres

Neben der Porzellanmeile fand am Wochenende auch der erste Samstagsmarkt des Jahres statt. Mit dabei waren unter anderem das DRK Buldern mit Infos und Kartoffelsuppe, aber auch die Abschlussklasse 2021 der Liebfrauenschule, die - sehr erfolgreich - Kuchen anbot.

Und wer sich trotz der noch einstelligen Temperaturen für einen Platz an den Bänken entschied, der konnte der Livemusik von Sänger und Gitarrenspieler Juan Carlos Sabater lauschen.