Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Die Zahl der Menschen, die sich im Kreis Coesfeld nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, stieg am Wochenende weiter. Sie liegt nun bei 19 Personen, die meisten davon kommen aus Senden. In Dülmen gibt es bislang noch keinen Fall. Aber gibt es einen nachgewiesenen Fall in der Stadt Münster, der sich auf den Kreis Coesfeld auswirkt: Eine Lehrkraft am Gymnasium Canisianum in Lüdinghausen ist erkrankt, weshalb Kreis Coesfeld und Stadt Lüdinghausen entschieden haben, die Schule vom heutigen Montag an bis zum 18. März zu schließen. „Lehrkräfte, Beschäftigte und Schüler des Gymnasiums werden erst einmal in die freiwillige häusliche Isolation geschickt - als reine Vorsichtsmaßnahme“, betont Dr. Heinrich Völker-Feldmann, Leiter des Kreisgesundheitsamtes.

Richtig Glück mit dem Wetter hatten am Samstag Händler und Besucher beim ersten Samstagsmarkt des Jahres. Gleichzeitig lockte die Porzellanmeile, welche bereits zum zehnten Mal stattfand, mit ihrem Angebot weitere Besucher in die Innenstadt.

Mit der Frage, wie die beim Bahnhof-Umbau neu gebauten Parkflächen entlang der Eisenbahnstraße erschlossen werden sollen, beschäftigen sich in dieser Woche gleich drei Ausschüsse. Experten haben untersucht, ob sich ein Kreisverkehr oder eine Kreuzung mit Abbiegerspur besser eigenen. Das Ergebnis ist eindeutig. Die wichtigsten Fragen und Anworten finden Sie dazu in der DZ-Ausgabe von Montag.

Gleich zwei Dülmener sind am Wochenende schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger fuhr ohne Helm bei einer Spritztour mit einem „geliehenem“ Roller gegen einen Pkw. Bei Lette überschlug sich eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Auto.

Mit einem Tor in der Nachspielzeit konnte die DJK Dülmen das A-Liga-Derby gegen Brukteria Rorup gewinnen. Dabei waren die Roruper in Führung gegangen. In der Bezirksliga gewann Merfeld das Heimspiel gegen Lippramsdorf.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:

SF Merfeld - SV Lippramsdorf 1:0

Kreisliga A:

DJK Dülmen - Brukteria Rorup 2:1

GW Nottuln II - GW Hausdülmen 3:0

Kreisliga B:

Adler Buldern II - Westf. Osterwick II 4:2

SF Merfeld II - Fort. Seppenrade II 3:5

DJK Rödder - SuS Hochmoor 0:0

Kreisliga C:

Vorwärts Hiddingsel - Eintracht Stadtlohn 1:2

Wetter:

Heute wechseln sich sonnige Lücken und Regen- oder Graupelschauer ab, später mehr trockene Phasen bei rund 10 Grad. Mäßiger Südwestwind mit starken Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße