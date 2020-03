Kinderwünsche sind gefragt

Konkret sind es die Plätze Sonnenblumenstraße/Rosenstraße, Stolbergstraße, Heidkämpe und Thier-zum-Berge-Platz, die neue Spielgeräte bekommen sollen. Dabei wird auch die Meinung von Kindern, Jugendlichen und Eltern gefragt sein: Welche Vorschläge haben sie, was wünschen sie sich? Das beschloss der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung in dieser Woche.

Verbesserungen im Vorpark

Auf den Weg gebracht werden soll auch, wie bereits 2019 beschlossen, die Neugestaltung des beliebten Spielplatzes im Vorpark. So ist unter anderem daran gedacht, dass das neue Gerät, welches das Piratenschiff ersetzen soll, Bezug auf das Lüdinghauser Tor (Klettergerüst Burg Dülmen) oder die Wildpferde (Pferderutsche) nimmt. Es soll Spielmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen bieten, auch ist Barrierefreiheit in einigen Bereichen vorgesehen. Rund 100.000 Euro, hieß es im vergangenen Jahr, werde diese Maßnahme wohl kosten.

Politik drückt auf die Tube

Das Geld ist da, aber es fehlt derzeit in der Stadtverwaltung das Personal, um die Projekte zeitnah umzusetzen.

„Spielplätze sind sehr wichtig; schade, dass es beim Personal stockt“, bedauerte Annette Holtrup (CDU). Und auch der Ausschussvorsitzende Dieter Hilgenberg (CDU) äußerte den Wunsch, „dass es bald ein bisschen schneller geht“.