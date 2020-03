Viereinhalb Jahre waren die Container im Vorpark das Zuhause für die Mädchen und Jungen aus dem Familienzentrum St.-Anna-Kindergarten. Die sind jetzt ins einsA in die Stadtmitte gezogen und die Container sind in einen Dämmerschlaf verfallen. Der aber nicht allzu lange dauern wird. Denn bereits zum neuen Kita-Jahr im Spätsommer sollen hier neue Kinder einziehen. Das Außengelände soll bis dahin neu gestaltet, ein neuer Zaun errichtet werden. Was dann aus dem vereinsamten grünen Tor wird? Man wird sehen.