Viel freiwilliges Engagement im einsA

Nicht mehr lange, und die ersten Nutzer ziehen ins neue Intergenerative Zentrum einsA. Offizielle Einweihung ist dann mit Ministerin am 5. September. Mit einer Zeitungsserie, verfasst von der Pressestelle der Stadt, möchten die beteiligten Akteure auf die vielfältigen Angebote und Möglichkeiten im „Haus für alle“ einstimmen.

Rund 70 haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter der verschiedenen Basisakteure werden künftig im Intergenerativen Zentrum einsA beschäftigt sein. Unterstützung bekommen sie zudem von circa 65 Freiwilligen, die sich an unterschiedlichsten Stellen im Haus engagieren möchten. Am Infopoint - dem Herzstück des Hauses im Foyer - werden alle Informationen und die Organisation des Hauses an einem zentralen Ort zusammenlaufen. Das Team des einsA wird hier die Besucher begrüßen, Fragen beantworten und über die Angebote im Haus informieren. Der Infopoint ist außerdem der Ort, an dem die Freiwilligen ihre Anlaufstelle haben werden.

Engagement in drei Bereichen

Gründe für freiwilliges Engagement gibt es viele: „Ich bin seit einem halben Jahr im Ruhestand und möchte die Ruhephase nun bald wieder beenden“, so schildert eine zukünftige Freiwillige ihre Motivation, eine Aufgabe im einsA zu übernehmen. „Mir geht es so gut, davon möchte ich gerne was an alle in diesem tollen Haus zurückgeben“, formuliert eine weitere Teilnehmerin des ersten Freiwilligen-Treffens ihre Beweggründe. Das Konzept des einsA sieht ein umfangreiches Freiwilligenmanagement vor.

Wer sich engagieren möchte, kann dies zunächst in drei Bereichen: Als Gastgeber oder Gastgeberin im Foyer, in der Organisation am Infopoint oder mit einer eigenen kleineren oder größeren Aktionen in den offenen Bereichen. „Denkbar sind zum Beispiel Führungen durchs einsA und Spielaktionen, eine spontane Musikdarbietung oder kreative Mitmachangebote“, sagt Cäcilia Scholten von der Geschäftsleitung. Sie ist zukünftig zuständig für die Koordination der Freiwilligen.

Neuzugänge willkommen

Etwa zwei bis vier Stunden im Monat sollten die Freiwilligen mitbringen. „Das ist Zeit, die sie sich selbst und anderen in unserem Mitmachhaus schenken“, weiß Scholten. „Die Erfahrung aus der Freiwilligenarbeit zeigt: Wer sich einbringt, kann auch mit vielen guten Erfahrungen nach Hause gehen.“ Zum Programm für die Engagierten gehören auch regelmäßige Fortbildungen. „Auch nach dem einsA-Eröffnungsfest am 5. September wird sich die Freiwilligenarbeit im Haus weiterentwickeln“, sagt Cäcilia Scholten. „Die Engagierten können aktiv an neuen Formaten und Ideen mitarbeiten.“

Ideen und weitere Freiwillige sind aber jederzeit willkommen. Das nächste Treffen für alle, die sich im einsA freiwillig engagieren möchten, findet am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr in der Familienbildungsstätte statt. Ein weiteres wird am 22. April folgen. Wer neu hinzukommen möchte, meldet sich einfach er Email an info@fbs-duelmen.de an.