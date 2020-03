„Ein Leben ohne Sport ist wie ein Morgen ohne Kaffee.“ Manuel Sanders, Deutscher Meister im 400-Meter-Lauf und frischgebackener „Sportler des Jahres“ im Kreis Coesfeld

„Wenn alle gleichzeitig erkranken, wird es schwer. Wenn sich die Ausbreitung kontrollieren lässt, sind wir aber gut auf Corona vorbereitet.“ Christoph Schlütermann vom DRK-Kreisverband mit Blick auf die Ausbreitung des Virus

„Politische Ämter sind immer Ämter auf Zeit. Es gibt im Leben von jedem und jeder Zeiten, wo man Lust darauf hat und wo die Rahmenbedingungen stimmen. Und es gibt eben auch Zeiten, in denen das nicht der Fall ist und in denen man dann anderen den Vortritt lässt.“ SPD-Fraktionschef Olaf Schlief begründet, warum er sich nach der Kommunalwahl aus der Politik zurückziehen wird

„Die TSG-Reserve hat halt einen alten Sack hinten im Tor, der immer noch richtig gut ist.“ Adler-Trainer Andre Hörsting sah beim Derby viele Chancen seiner Mannschaft, die TSG-Schlussmann Markus Sylla mit seiner ganzen Erfahrung vereitelte

„In der Halbzeit habe ich der Mannschaft ein paar Weisheiten von mir gegönnt.“ Marcus Fischer, Trainer TSG Dülmen, sagte seinen Bezirksliga-Kickern bei 2:1-Pausenführung in Billerbeck: „Wenn wir jetzt kein Tor mehr kassieren, gewinnen wir das Spiel.“

„Das war das einzige 04, was an diesem Wochenende in Ordnung war.“ Schalke-Fan und Hiddingsel-Trainer Lars Müller freute sich über den 4:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft und trauerte nach dem 0:3 seiner Schalker in Köln