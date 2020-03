Elternbriefe von der Stadt

67 Eltern in Dülmen, Buldern und Merfeld, die von ihrer Wunsch-Kita abgelehnt wurden, haben einen Brief von der Stadt erhalten. In dem wird unter anderem abgefragt, ob ihnen auch mit Kindertagespflege oder einer Spielgruppe für das Kind geholfen wäre. Bislang, so Roland Urban von der Stadt Dülmen, haben 25 Eltern den Fragebogen zurückgeschickt. Die große Mehrheit habe angegeben, wegen Berufstätigkeit auf Betreuungsplätze für das Kind angewiesen zu sein.

Zu wenig U3-Plätze in Merfeld und Buldern

Besonders angespannt ist die Lage in Buldern und Merfeld. 24 Eltern aus Buldern mit Kindern unter drei Jahren (U3) haben keinen Kita-Platz im Dorf bekommen, in Merfeld sind acht U3-Kinder unversorgt. Und das, obwohl gerade erst am Montag die neuen Container in Merfeld für die neue U3-Gruppe bezogen wurden, wie Dikomey sagte.

Tendenz: Nachfrage steigt weiter

„Die Tendenz geht dahin, dass generell Kinder ab zwei Jahren die Kita besuchen“, glaubt Edith Eiersbrock (CDU), dass der Bedarf an Kita-Plätzen in Buldern längerfristig bestehen bleibt. Eine Einschätzung, die der Jugendhilfeausschuss teilte. Auch wenn der Erste Beigeordnete Christoph Noelke warnte, dass die Nachfrage in einigen Jahren wegen sinkender Geburtenzahlen wieder abnehmen könne.

Nachdenken über neue Kita

Ob in Buldern angesichts des hohen Bedarfs an Kita-Plätzen eine neue Kindertageseinrichtung gebaut werden soll, wurde am Mittwoch nicht verhandelt. Aber die Frage wurde von den Politikern gestellt, und grundsätzlich zeigten sich Vertreter aller Fraktion offen für diese Möglichkeit. Selbst die Verwaltung, die diese Option nicht ins Spiel gebracht hatte, reagierte nicht abweisend: Eine ganze Menge spreche dafür, bekräftigte Christoph Noelke.