Das Bordell am Ostdamm bleibt jetzt endgültig geschlossen. So hat sich die Stadt Dülmen „nach eingehender Prüfung“, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heißt, dazu entschieden, gegen die Urteile des Verwaltungsgerichts Münster nicht weiter vorzugehen.

Dieses hatte in seinem Urteil am 6. Februar die für da Bordell erteilte Baugenehmigung aufgehoben (DZ berichtete). Gegen die städtische Genehmigung hatten Nachbarn des betreffenden Grundstücks geklagt.

Gericht war der Argumentation der Anwohner gefolgt

Diese hatten unter anderem argumentiert, dass ein Bordellbetrieb in dem durch Wohnhäuser geprägten Gebiet unzulässig sei, weil mit milieutypischen Begleiterscheinungen wie Belästigungen durch alkoholisierte oder unzufriedene Kunden, organisierter Kriminalität und Straftaten zu rechnen sei. Dieser Argumentation folgte das Gericht und gab den Klagen statt.

Das im Sommer 2017 eröffnete Bordell hatte bereits Anfang 2018 schließen müssen, und zwar nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster.