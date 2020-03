Kontinuierlich hat sich die CDU in Buldern dafür eingesetzt, an der Max-Planck-Straße jeweils vor der Bahnunterführung Vorwarner aufzustellen - am Ende mit Erfolg: Am Dienstag wurden die beiden Leisten an Auslegern und dem Warnschild maximale Durchfahrtshöhe 2,45 Meter errichtet.

Sie sollen Fahren von Lkw, Bullys und Pkw zum Beispiel mit Pferdeanhängern davor warnen, mit ihren Fahrzeugen in der Unterführung stecken zu bleiben.

Am Abend war der Vorwarner beschädigt

„In der Vergangenheit gab es oft Staus, wenn ein Fahrzeug in der Unterführung festhing. Und es ist schon ein Trost, dass nicht mehr passiert ist“, so Ortsvorsteher Christoph Wübbelt. „Wer trotz der Vorwarner jetzt noch in die Unterführung einfährt, der hat selbst Schuld. Die Resonanz in der Bevölkerung ist wirklich zu 95 Prozent positiv“, hatte Wübbelt nach der Installierung der neuen Anlage festgestellt.

Am Mittwochabend dann die Ernüchterung - und Wut: Am späten Nachmittag war der Vorwarner beschädigt worden. Der an Ketten befestigte Höhenstab fehle jetzt, berichtete der Ortsvorsteher aufgebracht, der dafür überhaupt kein Verständnis hat.