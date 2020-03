Stammkunden wussten es bereits, für alle anderen war es eine Überraschung. Eine, die viele traurig stimmt. Ist doch das Geschäft Lehmkuhl wohnen + schenken an der Münsterstraße in den Arkaden eine lohnende Anlaufstelle für alle, die schöne und ausgesuchte Accessoires für zuhause suchen.

„Unsere Kollektion reicht von kleinen Präsenten bis zur vollständigen Inneneinrichtung“, wirbt das Dülmener Familienunternehmen. Jetzt hat der Ausverkauf begonnen. Warum? „Ich habe das Rentenalter erreicht“, erklärt Kornelia Feller, die Lehmkuhl schenken + wohnen mit viel Liebe und Engagement führte, sich nun aber darauf freut, mehr Zeit für das eigene Zuhause und den heimischen Garten zu haben.

Eröffnung vor zehn Jahren

Vor zehn Jahren hat sie das Geschäft in der familieneigenen Immobilie eröffnet, nachdem das Möbelgeschäft Lehmkuhl an der Halterner Straße verkauft wurde. Ihr Bruder Michael Lehmkuhl hofft nun auf eine gute Nachfolge-Vermietung. Die Münsterstraße habe sich gut entwickelt, sagt er, leer stehende Ladenlokale gebe es an anderen Stellen in der Innenstadt.