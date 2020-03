Das müssen Sie wissen:

Das düb hat einen neuen Eröffnungstermin: Nach dem Großumbau lädt das Bad am Samstag, 28. März, zu einem Tag der offenen Tür ein. Erstmals schwimmen können Badegäste in den neuen Becken dann am Sonntag, 29. März.

100 Nistkästen hat der Bauhof in den vergangenen Wochen im ganzen Stadtgebiet aufgehängt. Der Grund: Kleinvögel wie die Meise sind die natürlichen Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners. Und der hatte im vergangenen Sommer für viel Ärger gesorgt.

Kontinuierlich hat sich die CDU in Buldern dafür eingesetzt, an der Max-Planck-Straße jeweils vor der Bahnunterführung aufzustellen - am Ende mit Erfolg: Am Dienstag wurden die beiden Leisten an Auslegern und dem Warnschild maximale Durchfahrtshöhe 2,45 Meter errichtet - die leider am Mittwochabend bereits beschädigt waren.

Im Adler-Horst der DJK Adler Buldern an der Gewerbestraße kommt es heute Abend ab 19.30 Uhr zum Derby mit der Reserve der TSG Dülmen. Das Hinspiel endete 1:1. Bei beiden Teams ist die Vorfreude groß.

Termine:

17.15 Uhr, Ausschuss für Schule und Bildung, Rathaus

Wetter:

Heute ist der Himmel wolkenverhangen und es regnet zeitweise, später auch länger bei 7 bis 8 Grad. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus südöstlichen Richtungen.

Verkehr:

Die Kreispolizeibehörde blitzt heute auf der Kreisstraße 12

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Kreisstraße 48 nahe Rorup zwischen den Einmündungen der L 580 und der B 525, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße