Samstag gucken, Sonntag schwimmen: Mit einem Eröffnungswochenende stellt sich das umgebaute Freizeitbad düb am 28. und 29. März vor.

So haben Interessierte am 28. März von 14 bis 19 Uhr bei einem Tag der offenen Tür die Möglichkeit, das Freizeitbad zu besichtigen. Schwimmen ist dann noch nicht möglich, die neue Gastronomie hat jedoch bereits geöffnet. Ab Sonntag, 29. März, sind dann auch die Becken geöffnet. Von 9 bis 21 Uhr kann geschwommen oder sauniert werden.

Preise sollen gleich bleiben

„Wir werden unsere Preise nicht anheben und bleiben bei unserem altbekannten und bewährten Preissystem“, betont Geschäftsführer Georg Bergmann. „Wir waren lange nicht am Freizeitmarkt präsent und wollen nun mit einem fairen Angebot unsere Gäste wieder nachhaltig von uns überzeugen und da sind wir sehr optimistisch.“

Beim Umbau hatte es zuletzt Verzögerungen gegeben. So war die Eröffnung nach dem Groß-Umbau eigentlich bereits für Herbst vergangenen Jahres geplant gewesen. Auch ein neuer Starttermin im Dezember musste abgesagt werden.

Was das düb weiter mitteilt: Am Eröffnungssamstag gebe es d für alle Besucher ein ganz besonderes Überraschungs-Gutschein-Angebot, das nur an diesem Tag im düb erworben werden könne.