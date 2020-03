Meisen, Sperlinge und Co. dürfen in Dülmen derzeit keine Probleme haben, einen Platz zum Brüten zu finden. Denn im gesamten Stadtgebiet hat der Baubetriebshof in den vergangenen Wochen 100 Nistkästen aufgehangen.

Die Idee: Die Häuschen sollen Kleinvögeln einen sicheren Nistplatz bieten - weil besagte Vögel die natürlichen Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners sind. Und der hatte sich im vergangenen Jahr auch in Dülmen stark verbreitet. Die Brennhaare der Tiere können bei Menschen gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen.

Appell der Stadt: Im eigenen Garten weitere Nistkästen aufhängen

„Wir haben beobachten können, dass insbesondere Meisen und Sperlinge gern die Nester des Eichenprozessionsspinners absuchen, um die Raupen und Puppen zu fressen“, erläutert Reinhild Kluthe von der städtischen Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz. Das Aufhängen der Nistkästen soll die Anzahl der Vögel in Dülmen erhöhen und sei daher eine von mehreren Maßnahmen, um die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners einzudämmen, teilte jetzt die Stadt mit.

„Wir halten auch unsere Bürger dazu an, in ihren Gärten Nistkästen aufzuhängen“, so Reinhild Kluthe. Zudem sei es wichtig, Vögeln ausreichend Nahrung zu bieten, im besten Fall durch insektenfreundliche Pflanzen in den Gärten. Auch die Stadt Dülmen werde verstärkt entsprechende Pflanzenmischungen aussäen.

Und das sind die weiteren Ideen

Als Standorte für die Nistkästen wurden in ganz Dülmen und den Ortsteilen Bäume ausgewählt, an denen im vergangenen Jahr Nester des Eichenprozessionsspinners festgestellt wurden.

Darüber hinaus wird die Verwaltung an betroffenen Bäumen auch spezielle Fallen aufhängen und Karten mit Schlupfwespen anbringen, die ebenfalls zu den Fressfeinden des Eichenprozessionsspinners gehören. Zudem werden auch der Baubetriebshof und Fachfirmen wieder im Einsatz sein, um Nester zu entfernen.