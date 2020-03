Das müssen Sie wissen:

Ein Bündnis aus den drei Parteien SPD, FDP und Grünen will, dass der Königsplatz ab dem kommenden Jahr ganzjährig für den motorisierten Verkehr gesperrt bleibt. Erreicht werden soll das gemeinsame Ziel über ein Bürgerbegehren, für das ab sofort Unterschriften gesammelt werden.

Der Bedarf nach Kindergartenplätzen in Dülmen ist nach wie vor groß. Glühwürmchen heißt die neue Gruppe im Kindergarten St. Antonius in Merfeld, die dort in einem Container untergebracht ist. Und: Die Container im Vorpark in Dülmen haben bei steigender Nachfragen nach U3-Plätzen noch nicht ausgedient. Im Dernekamp läuft derweil im früheren Kinderhaus Rasselbande, dessen Trägerschaft jetzt das DRK übernommen hat, seit Dienstag endlich wieder der Normalbetrieb.

Was muss ich als Verein eigentlich beachten, wenn ich ein Mitglied über die Satzung aufgrund seiner Gesinnung ausschließen will? Diese Frage stellte sich jetzt den Schützen der Burgwache Hausdülmen, die ein NPD-Mitglied ausschließen wollen. Was dabei zu beachten ist, das verrät Florian Kübber in der heutigen DZ-Ausgabe.

Dülmen darf sich weiterhin „Faire Stadt“ nennen. Diese Auszeichnung, verliehen durch den Verein Transfair, wurde jetzt um zwei Jahre verlängert.

Bereits am Mittwochabend steht für die Bezirksliga-Kicker der TSG Dülmen die Partie beim VfL Billerbeck an. Nach drei enttäuschenden Ergebnissen soll am Helker Berg nun der erste Pflichtspiel-Sieg im Kalenderjahr 2020 eingefahren werden.

Termine:

17.15 Uhr, Jugendhilfeausschuss, Rathaus

Wetter:

Heute sind noch einzelne Schauer, die zum Abend abklingen, unterwegs, dazwischen kurz Sonne. Bei 8 bis 9 Grad weht schwacher bis mäßiger, in Schauernähe böiger Wind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Kreisstraße 48 nahe Rorup zwischen den Einmündungen der L 580 und der B 525, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße