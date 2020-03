Endlich wieder Normalbetrieb

Dülmen. „Erleichterung bei Eltern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so beschreibt Christoph Schlütermann vom Kreisverband Coesfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Stimmung in der Kindertageseinrichtung im Dernekamp. Dienstagmorgen war er an der Letterhausstraße zusammen mit der Kita-Fachberaterin Bernadette Nattler, um alle Eltern und Kinder persönlich zu empfangen.

Von Claudia Marcy