Im Jahr 2011 hatte Dülmen den Titel als 38. „Faire Stadt“ in Deutschland erstmals erhalten. Heute, neun Jahre später, gibt es bundesweit rund 450 solcher „Fairtrade Towns“. Um den Titel tragen zu dürfen, mussten damals wie heute bestimmte Kriterien erfüllt sein. Dazu zählt unter anderem eine große Anzahl von Geschäften, die fair gehandelte Waren verkaufen, ein Netz von Akteuren des Fairen Handels, zum Beispiel Schulen und Kirchengemeinden, sowie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema.

Engagement im Fairen Handel

„Es freut mich sehr, dass das Thema ‚Fairer Handel‘ in Dülmen weiterhin fest verankert und präsent ist. Dies haben wir insbesondere dem großen Engagement des EineWeltLadens zu verdanken“, betonte Bürgermeisterin Lisa Stremlau.

Einen besonderen Dank richtete sie auch an Vorstandsmitglied Helmut Tissen. Er hatte die erforderlich Recherchearbeit für die Rezertifizierung geleistet, Zeitungsartikel, Presseberichte und Kooperationen nachgewiesen.

Genuss nach Ladenschluss

Bei den Kunden des EineWeltLadens gebe es ein Bewusstsein für das Thema „Fair Trade“, sagt Vorsitzende Elvira Lipp. „Viele Leute fragen schon mal nach, wo das Produkt eigentlich herkommt. Darüber können wir genau Auskunft geben und auch sagen, wohin das Geld für die fair gehandelten Produkte geht.“ Wer mehr über das Thema erfahren möchte, kann unter dem Motto „Genuss nach Ladenschluss“ übrigens an Führungen durch den Laden teilnehmen und dabei verschiedene Produkte verkosten. Auch Schulklassen und andere Gruppen sind dort immer willkommen.

Prominente Verkaufsunterstützer

Fritz Pietz, zweiter Vorsitzender, gibt einen Ausblick in die Zukunft: „Wir möchten den Laden noch breiter aufstellen und uns weiter mit verschiedenen Akteuren in der Stadt vernetzen.“ Eine besondere Aktion startet der EineWeltLaden Ende März: an vier Samstagen werden prominente Verkaufsunterstützer das Team hinter der Ladentheke ergänzen. Den Anfang macht am 21. März Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing. Berthold Büning von der Bürgerstiftung ist am 18. April im Laden. Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Ursula Volpert, Präsidentin der Soroptimistinnen Clubs Dülmen, werden am 16. Mai erwartet und der letzte in der Reihe der prominenten Unterstützer ist Pfarrer Peter Nienhaus am 13. Juni. „Wir freuen uns an diesen Tagen auf einen verstärkten Ansturm im Laden“, betont Elvira Lipp.