Lage am Montag

Das müssen Sie wissen:

Die Stadt Dülmen hatte zu Spaziergängen in alle Ortsteile eingeladen, die DZ war in Buldern und Hausdülmen dabei. Hier hatten die Bürger die Möglichkeit, der Verwaltung ihre Zukunbfstvisionen vorzustellen. Das Feuerwehrgerätehaus in Buldern könnte ein Kulturzentrum werden, Hausdülmen sieht Fehler bei der Planung der Südumgehung. Die Radfahrer seien praktisch nicht berücksichtigt worden.

Ein letztes Mal trat der Rezitator Lutz Görner im Haus der Klaviere Hiddingsel mit der Pianistin Nadia Singer auf. Er befindet sich auf Abschiedstournee und will seine Bühnenkarriere im kommenden Jahr in Wien beenden.

Gut auf das Coronavirus eingestellt sieht sich das Deutsche Rote Kreuz. Allerdings sei zu beklagen, dasss die öffentliche Hand sich aus der finanzierung immer mehr zurückzieht.

Sportergebnisse:

TSG Dülmen - SC Reken 1:1 (1:1).

FC Nordkirchen - SF Merfeld 5:1 (2:1).

TSG Dülmen II - SG Coesfeld 06 1:4 (1:2).

SV Gescher II - Adler Buldern 5:1 (1:0).

Brukteria Rorup - SW Holtwick 0:1 (0:0).

GW Hausdülmen - Fortuna Seppenrade 0:0

DJK Rödder - DJK Eintr. Coesfeld II 8:0 (6:0).

A. Appelhülsen - SF Merfeld II 2:0 (1:0).

SW Beerlage - Adler Buldern II 1:1 (0:0).

SV Gescher V - Vw. Hiddingsel 0:4 (0:2).

Wetter:

Am Montag zunächst noch Wolkenlücken, meist trocken. Mittags kräftige Regenschauer. Höchstwerte liegen bei 8 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger Südost bis Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Kreisstraße 48 nahe Rorup zwischen den Einmündungen der L 580 und der B 525, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße