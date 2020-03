Fast sechs Jahre sind vergangen, seitdem das Duo Görner/Singer seine erste gemeinsame CD im Sommer 2014 im Haus der Klaviere produzierte. Beethoven „Sein Leben Seine Musik“ hieß das Programm, mit dem die damals junge Klavierstudentin Nadia Singer und der bereits damals routinierte Rezitator Lutz Görner in Hiddingsel debütierten.

Elf gemeinsame CDs

Nach über elf gemeinsamen CDs, unter anderem über den Schaffensreichtum von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Robert Schumanns stellten sie am Samstag Leben und Werk von Johannes Brahms vor. „Nun ist der Zyklus Liszt, zu dem ich all diese Geschichten über die vergangen Jahre zusammen getragen habe, abgeschlossen“ resümierte Lutz Görner die unzähligen Auftritte in Hiddingsel und darüber hinaus in weiten Teilen der Bundesrepublik.

Ureigenes Timbre

Unangefochten in seiner besonderen Art der verbalen Inszenierung, ohne audiotechnische Hilfsmittel vermittelte Lutz Görner eine glaubhaft authentische Figur, des jungen und alten Brahms. In einschlägigen Kreisen die „Trompete“ genannt, verleiht er seiner sonorigen Stimme nach über 50 Jahre Bühnenerfahrung, jenes in allen Facetten benötigte Timbre, welches seine Figuren so lebendig erscheinen lässt.

Die umfassende und sehr ausführliche Darbietung des Abends, fand ihren krönenden Abschluss in einer spritzigen, lockeren und sehr erfrischenden Bearbeitung und Interpretation von „Guten Abend, gute Nacht, die ihres Gleichen vielleicht nur noch in einem Arrangement von Mariela Pacheco wieder findet, welches den Stammgästen noch gut im Ohr klingt.