"Die Oma von Jesus"

Ein Bild der heiligen Anna, „der Oma von Jesus“, wie Pfarrer Markus Trautmann den Mädchen und Jungen des Familienzentrums St.-Anna-Kita erklärte, wurde am Freitag in der Kirche St. Viktor während eines Dankgottesdienstes gesegnet. Danach zogen die Kinder mit ihren Erzieherinnen und Erziehern, mit Eltern, aber auch mit Vertretern von Rat und Stadt sowie der Gemeinde in die neue Einrichtung, die zum Haus für alle, dem intergenerativen Zentrum einsA gehört.

Geschenke zum Einzug

Das Bild der Namenspatronin der Einrichtung hängte Verbundleiter Markus Menkhaus im Eingangsbereich an die Wand. Zuvor hatte er im Gottesdienst etwas enthüllt, was sich die Mädchen und Jungen zum Einzug gewünscht hatten: eine Tafel. Für Einrichtungsleiter Bernhard Schreiber und sein Team gab‘s ebenfalls ein Geschenk.

Vorbild für die Großen

Pastoralreferent Christian Rensing beschrieb die Kita-Kinder als „Entdecker und Vorbild für die Großen“, die das Haus für alle (das im April in Betrieb genommen werden soll), entdecken und mit Leben füllen.