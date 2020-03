Die Firma Möllers Agrarservice hat in der ehemaligen Barbara-Kaserne eine hochmoderne Biogasanlage errichtet, die trotz des Rohstoffs Mist praktisch keine Geruchsbelästigung entwickeln soll. Hier kann in drei Stunden so viel Biogas erzeugt werden, dass ein Einfamilienhaus ein Jahr lang damit geheizt werden könnte. Das Gas wird direkt ins Erdgasnetz eingeleitet. In den nächsten Tagen startet die Inbetriebnahme.