Frauenpower mit Projektchor

Dülmen. Aus Anlass des Internationalen Frauentages 2020 lädt die Städtische Musikschule Dülmen und Haltern am See zu einem Chorkonzert ein. Am Samstag, 14. März, wird zugunsten von Frauenprojekten in der Region gesungen. Beginn ist um 19 Uhr im Schulzentrum Haltern, Holtwicker Straße 5.

Der Projektchor „Frauenpower“ mit Sängerinnen aus Dülmen und Haltern und unter Leitung von Verena Voß sowie der Chor „Sing mit“ aus Haltern unter Leitung von Christian Przybyl bringen ein buntes Programm auf die Bühne.

Von DZ