Druckhaus Dülmen stellt sich vor

Am Donnerstag, 5. März, gibt um 16 Uhr auch die Firma Druckhaus Dülmen einen Einblick hinter die Kulissen.

Ziel dieser gemeinsamen Initiative ist es, die Bedeutung der Industrie für die Gesamtwirtschaft und den Wohlstand der Menschen klar herauszustellen, alte Bilder einer Industrie aus längst vergangenen Tagen durch Bilder einer neuen, modernen, leistungsfähigen und chancenreichen Industrie zu ersetzen. Außerdem gilt es im Zeichen des Fachkräftemangels, die Menschen, insbesondere die Jugend, für Industrie und industrielle Produktion ganz neu zu begeistern.

Nachhaltiges Handeln

Im Rahmen der Betriebsbesichtigung im Druckhaus Dülmen wird der geschäftsführende Gesellschafter Ralf Swetlik konkret zeigen, wie ein nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln schrittweise in der Industrie umsetzbar ist und zu wirtschaftlichen Erfolg führt.

Die Führung durch den Produktionsbetrieb richtet sich an Schüler, Lehrer, Eltern, Studenten und alle weiteren Personen, die eine Druckerei einmal von innen besichtigen möchten. Hier steht der Chef persönlich Rede und Antwort und gibt gerne Auskünfte darüber, wie Ökonomie und Ökologe in der Tagesproduktion zusammengeführt werden können.

Ob C02-Zertifikate, Biostrom für den Maschinenpark oder elektrische Mobilität im Vertrieb - durch eigenes Vorleben versucht das Druckhaus Dülmen auch in der Kundschaft ganz gezielt um nachhaltigere industrielle Standards zu werben.

Anmeldungen für Blick in die Arbeitswelt

Wer einen Blick in die Arbeitswelt des Druckhauses Dülmen werfen möchte, kann sich per E-Mail anmelden (info@druckhaus-duelmen.de).

Die weiteren Stationen sind dann die Josef Winkelheide GmbH in Senden am Donnerstag, 2. April (produktion@winkelheide.de). Am Donnerstag, 7. Mai, öffnet Kordel Antriebstechnik GmbH in Dülmen die Tore (info@kordel.de) und den Abschluss für das erste Halbjahr bildet die Meypack Verpackungstechnik in Senden (info@meypack.de).