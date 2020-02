Doch ehe die heute 68-Jährige in ein ganz tiefes Loch fallen konnte, „haben mich meine beiden Kinder mit Familie sowie mein Soziales Netz aus Nachbarn, Freunden und Bekannten aufgefangen“, ist Silvia Timmers unendlich dankbar. „Das war mir ganz wichtig. Denn ich will mich eigentlich auch gar nicht verkriechen.“

Spanisch, Yoga, Theater

Heute ist die Dülmenerin unter der Woche sehr viel unterwegs. Sie ist Mitglied im evangelischen Kirchenchor. Seit fünf Jahren lernt sie Spanisch, „denn Sprachen liegen mir wohl. Da habe ich viel Spaß dran.“ Neben Yoga ist sie auch leidenschaftliche Tennisspielerin in der AK 50-Damenmannschaft der DJK Dülmen und ist dort auch Mannschaftsführerin in der Münsterlandliga. In der vergangenen Woche hat sie mit dem Schauspieltraining, dem Angebot der Kulturoffensive begonnen. „Ich habe früher auch schon mal Theater gespielt und das hat mir viel Freude bereitet. Und als Lehrerin muss man ja eigentlich auch ständig Schauspieler sein, um die Schüler zu motivieren.“

Neu am Landgericht

Ganz neu ist Silvia Timmers auch noch Schöffin am Landgericht Münster. „Am Donnerstag habe ich meinen ersten Einsatz.“ Denn Kriminalität im Allgemeinen und Besonderen interessiert die engagierte Pädagogin sehr. Im Wintersemester hat sie ihr Studium im Alter an der Uni Münster aufgenommen. Das Thema: „Das Böse“. „Das hat mich immer interessiert. Ich wäre gerne zur Kriminalpolizei gegangen.“

"Das beste Alter ist jetzt", erklärt Timmers voller Überzeugung.