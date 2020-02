Feierbiester mit und ohne Kostüm

Dülmen. Am Rosenmontag war im Partyzelt am Hüttendyk noch lange nicht alles vorbei. Vielmehr strömte die Dülmener Jugend zur Karnevalsparty und vermochte es auch, sich für die gute alte Karnevalsmusik zu begeistern. Dennoch hatte der DJ zwischendurch auch ein Einsehen und spielte die aktuellen Charts sowie die Hits aus den 90er-Jahren. Gegen ein Uhr schaute die Ordnungsmacht mal kurz nach dem Rechten, danach konnte mit etwas gedämpfter Lautstärke noch bis in die frühen Morgenstunden weiter getanzt und gefeiert werden. Die Kostümlaune war nicht bei allen Feierbiestern ausgeprägt, was der Stimmung keinen Abbruch tat.

Karneval im Zelt 2020 1/44 Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira

Foto: Patric Tomas Pereira