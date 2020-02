Bürgermeisterfrage noch zurückgestellt

Dülmen. Als erste Partei in Dülmen hatte Bündnis 90/Die Grünen zur Kandidatenwahlversammlung für die Kommunalwahl am 13. September geladen. „Erfreulich war die große Resonanz bei den Mitgliedern und die Tatsache, dass wir relativ viele Frauen auf der Liste haben“, so Fraktionssprecher Florian Kübber (Platz eins der Reserveliste). Lotte Volkhardt (Platz drei) lobte die gute Mischung aus erfahrenen Kollegen und neuen Gesichtern, die sich und ihre Themenschwerpunkte bald in den 22 Wahlbezirken vorstellen wollen.

Von Hans-Martin Stief