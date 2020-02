Buldern atmet auf nach den Starkregenfällen

Buldern. Viel Luft nach oben war am Sonntagabend nicht mehr, denn der Kleuterbach und der Hagenbach waren nach dem Dauerregen schon etwas über die Ufer getreten. „Aber die Hochwasserschutzmaßnahmen haben gegriffen, sodass nichts Schlimmeres passiert ist“, so Ortsvorsteher Christoph Wübbelt am Montagmittag. Die Zuwegung zum Bulderner See war auch am Montag nur durch den ordentlich matschigen Wegesrand möglich.

Von Hans-Martin Stief