Lachsalven bei Karneval von Kolping und Sängerbund

Dülmen. Wer bis dato noch nicht wusste, was sich in Dülmen abspielt, der erfuhr es am Samstagabend bei der Karnevalssitzung im Kolpinghaus.

Im letzten Jahr hatten die Nieströter Schützen den Dülmener Karneval organisiert, und dieses Jahr luden die Kolpingfamilie und der MGV Sängerbund zur traditionellen Karnevalsveranstaltung ein, und alle kamen.

Von Ulla Bönig