Sachbeschädigung an zwei Pkw

Buldern. In der Zeit von Donnerstag 21 Uhr bis Freitag 12 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwei Pkw auf der Straße Am Wevelbach Buldern. Dabei wurde an einem Mercedes, C 200 (silber) der Lack zerkratzt. Außerdem wurde an einem silberfarbenen Seat Leon die Antenne abgebrochen, so der Polizeibericht. Zeugenhinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/ 7930 entgegen.

Von DZ