Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Der Terroranschlag in Hanau sorgt in Dülmen für Entsetzen. Kurzfristig gab es am Freitag am Clemens-Brentano-Gymnasium eine Schweigeminute, die Schüler bildeten eine Menschenkette um die Schule. Am Sonntag rufen der DGB, die Grünen und Parents for future zu einer Mahnwache um 12 Uhr auf dem Marktplatz auf.

Das Verwaltungsgericht Münster hat jetzt die von der Stadt Dülmen erteilte Baugenehmigung für ein Bordell am Ostdamm wieder aufgehoben. Geklagt hatten die Nachbarn, deren Argumentation das Gericht folgte.

Eine gute Nachricht gibt es für alle Dülmener, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind: Das Anruf-Sammel-Taxi (AST), das Anfang Januar eingestellt werden musste, wird ab dem 1. April wieder angeboten. In Kürze soll der neue Fahrplan auf der RVM-Homepage veröffentlicht werden.

Am Wochenende feiert Dülmen Karneval, siehe Termine. So laden Kolpingsfamilie und Sängerbund zu ihren Prunksitzungen ins Kolpinghaus ein. Auf der Karthaus startet am Sonntag ein Umzug über das Gelände des Anna-Katharinenstiftes.

Frank Stening, von allen nur „Stele“gerufen, ist ab dem Sommer neuer Trainer der Fußballer von Brukteria Rorup. Aktuell ist der 41-Jährige noch Coach vom Liga-Konkurrenten Vorwärts Lette. Stening freut sich auf die Aufgabe in Rorup.

Termine:

Samstag

7.30 bis 12.30 Uhr, Start bei den Volkswandertagen der Wanderfreunde Immer-Fit, Aula des Schulzentrums

19.31 Uhr, Prunksitzung beim K+S-Karneval, Kolpinghaus

20 Uhr, Ü30-Party im Festzelt am Hüttendyk

Sonntag

7.30 bis 12.30 Uhr, Start bei den Volkswandertagen der Wanderfreunde Immer-Fit, Aula des Schulzentrums

12 Uhr, Mahnwache auf dem Marktplatz

14 Uhr, Karnevalsumzug des Anna-Katharinenstiftes auf der Karthaus, im Anschluss Programm im Freizeitbereich

14 bis 18 Uhr, Kinderkarneval des TV Dülmen, Festzelt am Hüttendyk

15.01 Uhr, Prunksitzung beim K+S-Karneval, Kolpinghaus

Wetter:

Heute zieht sich der Himmel mehr und mehr zu, ab Mittag zeitweise leichter Reigen bei 10 bis 11 Grad. Es weht frischer Südwestwind mit stürmischen Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Daruper Straße in Buldern, L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Kreisstraße 48 nahe Rorup zwischen den Einmündungen der L 580 und der B 525, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße