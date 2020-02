Wer die Damen und Herren sind, die sich hier so ultracool als Mitglieder von Asphaltica präsentieren? Es ist das Team Tiefbau mit seinem Chef Jochen Gerle. Der üblicherweise ohne Tattoos und Nasenpiercing und außerdem zurückhaltend auftritt. Was im Übrigen auch für seine Mannschaft gilt. Wie schön, wenn man Karneval mal in eine ganz andere Rolle schlüpfen kann - und wie schön, anderen dabei zusehen zu können. In diesem Sinne: Helau!