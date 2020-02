Deutlich mehr Besucher haben sich vermutlich die Organisatoren der Altweiber-Party im Festzelt gewünscht. So war hier am Donnerstagabend die Anzahl der Feiernden recht überschaubar. Wer gekommen war, für den gab es stimmungsvolle Musik vom Musicpark.

Am Samstag wird erneut im Zelt am Hüttendyk gefeiert, um 20 Uhr beginnt hier eine Ü30-Party. Auch an Rosenmontag steigt eine Party, auch dann geht es um 20 Uhr los.