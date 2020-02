„Vielleicht sollte ich ja als Bürgermeisterin kandidieren. Ich hab auch schon einen Slogan: Lisbeth räumt auf.“ Eine närrische Idee Lisa Stremlaus alias Putzfrau Lisbeth

„Der Verkauf des Stadtquartiers an das bayrische Unternehmen ist so ziemlich das Beste, was dem Stadtquartier passieren konnte. Die denken langfristig.“ Da kann man nur hoffen, dass Dr. Andreas Martin von der Concepta Projektentwicklung Recht behalten wird

„Anfangs war ich skeptisch in Sachen Visbeck, weil wir dort nur Ökopunkte sammeln wollten. Aber jetzt bin ich schon etwas stolz darauf, welche Dynamik die Dinge bekommen haben.“ Bürgermeisterin Lisa Stremlau im Kulturausschuss mit Blick auf das frühere Munitionsdepot

„Die Vredener müssen nach den ganzen langen Bällen alle blaue Füße haben.“ TSG-Trainer Philipp Schulte stellte nach dem 1:2 seiner Mannschaft in Vreden Vermutungen über die Spielweise der Gastgeber an

„Bei Test in Appelhülsen gab es Sturm, Hagel und Regen. Bei uns auf dem Platz herrschte dagegen nur ein laues Lüftchen im Sturm.“ Hiddingsels Trainer Lars Müller mit Blick auf das Testspiel gegen Appelhülsen