Aus für Bordell am Ostdamm

Dülmen. Der Dülmener Getränkehändler, der ein ehemaliges Bürogebäude am Ostdamm an eine Bordellbetreiberin verpachtet hatte, wird sich in Kürze einen neuen Mieter suchen müssen. Das Verwaltungsgericht Münster hat die von der Stadt Dülmen erteilte Baugenehmigung aufgehoben.