Franz-Josef Peters am Mischpult war der einzig biologisch zugelassene Mann im Saal. Es wurde gesungen, geschunkelt und gejohlt, dass es eine rechte Freude war. Und man konnte erfahren, was Vögeln mit Flugangst geschieht, dass Indianer und Polen die besten Liebhaber sind, und manche Patientin sich beim Doktor nicht nur tief in die Augen schauen lassen möchte.

Insgesamt hat die kfd Hiddingsel an drei Abenden ein tolles Bühnenprogramm gezeigt. Zwischen den Sketchen sorgte Martina Katrinski am Akkordeon mit Gesang und Kalauern für gute Laune.