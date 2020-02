Auch in Buldern hatten die Frauen am Donnerstag das Sagen. Im Festsaal des Hotels van Lendt fand die traditionelle Altweibersitzung der kfd statt. Nur ein Vertreter des „starken Geschlechts“ hatte Zutritt: Pfarrer Ferdinand Hempelmann. „Die Plätze sind restlos ausverkauft“, freute sich Beate Wewering. „Auch am Sonntag wird es für spontan Entschlossene leider keinen Einlass geben."

Im Programm jagten sich die Höhepunkte: Der Sketch „Das Pilzgericht“ sorgte genau so für Lacher wie das Stück „Tasse und Kännchen.“ Das Geheimrezept der kfd Buldern? „In unserem Organisationsteam sind wir altersmäßig gut durchgemischt“, so Wewering. Zwischen Anfang 30 und Mitte 60 sind die Damen jung. „Die jungen Leute sorgen einfach für den frischen Wind in unseren Stücken.

Altweiber-Karneval bei der kfd Buldern 2020 1/30 Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

Foto: Beena Shaikh

“