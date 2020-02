Am Freitag, 6. März, ab 14.30 Uhr können sich die Besucher im Pfarrheim St. Pankratius Buldern bereits einsingen, ehe um 15 Uhr die Feier beginnt. Die Fürbitten gelten den Frauen in Simbabwe, dem früheren Rhodesien. Sie wählten die Bibelstelle von der Heilung des Gelähmten am Teich von Bethesda und nehmen die Aufforderung Jesu „Steh auf, hebe deine Matte hoch und geh!“ als Motto des Weltgebetstages.

Lebensweise der Frauen

Die Spenden aller Gottesdienste in Deutschland gehen an zahlreiche Projekte in aller Welt, die seit Jahrzehnten vom deutschen Weltgebetstagskomitee unterstützt werden. In Buldern warten am Weltgebetstag nach der Feier neben Kaffee und Rosinenbrötchen auch Informationen über Simbabwe, die Lebensweise und Situation der Frauen dort.

Wer noch bewusster mitsingen möchte, ist bereits am Dienstag, 3. März, um 9 Uhr im Anschluss an die Familienmesse eingeladen, unter der Leitung von Zita Klünker rhythmische Gesänge aus Simbabwe auszuprobieren.