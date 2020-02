Nur noch für Kurzzeitparker

Denn geplant ist, beiden Parkdecks in das Fair-Parken-Konzept am Combi-Markt einzubeziehen, heißt es. Was das bedeutet? Wer auf einem der beiden Parkdecks vis-à-vis dem Krankenhaus parken möchte, muss dann eine Parkscheibe auslegen und darf dort nur noch eine Stunde parken. Ansonsten gibt es eine sogenannte Zahlungsforderung des privaten Parkraumüberwachungsunternehmens „fair parken“. Ziel ist es, den Parkplatz vor dem Combi zu entlasten. Denn dort, heißt es, stellten immer noch viele Besucher ihr Auto ab, die keine Supermarkt-Kunden sind.