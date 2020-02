Einzug läuft wie geplant

Cäcilia Scholten von der einsA-Geschäftsführung betonte, dass der Einzug ins einsA wie geplant Anfang bis Mitte April stattfinden soll. Am 20. April wird der Betrieb im Haus für alle laufen, betonte sie. Verschoben wird allerdings das große Einweihungsfest und zwar vom 9. Mai auf den 5. September.

Ehrengäste sind dabei

NRW-Ministerin Ina Scharrenbach wird wie geplant auch im September dabei sein. Auch ein Vertreter des Bistums Münster wird kommen, versicherte Pfarrdechant Markus Trautmann.

Zeit wird knapp

Es gebe eine Vielzahl von Gründen, die letztlich zu der Terminverschiebung geführt haben, erklärte Cäcilia Scholten. So wisse man beispielsweise nicht, ob der technisch knifflige Einbau des Glasdaches über dem Innenhof (Markt der Möglichkeiten) reibungslos laufe und am 9. Mai abgeschlossen sei und ob das Bistro dann schon in Betrieb sei. Zudem habe man den Anspruch, dass sich die Abläufe im einsA eingespielt haben und „Kinderkrankheiten“ überwunden sind, bevor man zusammen mit der Öffentlichkeit die Einweihung feiere, so Scholten.

Kurzfristige Entscheidung

Ehrenamtliche Helfer, haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter im IGZ wurden ebenfalls über die Terminverschiebung informiert.