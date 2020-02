Möglich ist dies in ganz Deutschland über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Ruth Dördelmann, Christina Hörbelt und Oliver Wertmöller kümmern sich seit dem vergangenen Jahr bei der Stadt Dülmen um dieses Themengebiet. Außerdem sind sie in der Schulsozialarbeit aktiv, heißt es in einer Mitteilung.

Klassenfahrten und mehr

Mittagessen und Klassenfahrten: „Über das BuT haben alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, an Aktivitäten in der Klasse und in der Freizeit teilzunehmen“, sagt Oliver Werthmöller. „Niemand muss auf etwas verzichten, weil vielleicht das Geld knapp ist.“ Jedes Kind kann zum Beispiel 150 Euro pro Jahr für Schulmaterial bekommen. Die Kosten für Mittagessen, Tagesausflüge oder Klassenfahrten werden über das BuT komplett übernommen, auch Nachhilfestunden werden bezahlt. Außerdem gibt es 15 Euro pro Monat für Aktivitäten im Bereich Sport, Kultur oder Freizeit - die Mitgliedschaft im Sportverein ist damit häufig schon abgedeckt.

Hilfestellung

Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen: Um die Leistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen entsprechende Anträge ausgefüllt werden. Diese seien in den Schulen, online auf der Stadt-Homepage (Stichwort BuT) oder bei allen beteiligten Fachbereichen der Stadt Dülmen erhältlich, so Ruth Dördelmann. „Wenn es beim Ausfüllen Fragen gibt, sind wir gerne behilflich.“

Schulsozialarbeit: Das zweite Arbeitsfeld des dreiköpfigen Teams ist die Sozialarbeit an allen städtischen Schulen in Dülmen. „Hier arbeiten wir mit den Schülern in Gruppen, um verschiedene Themen wie zum Beispiel Klassenzusammenhalt, Selbstbehauptung oder Umgang mit Konflikten zu thematisieren“, erklärt Christina Hörbelt. Außerdem sind Einzelgespräche mit Schülern, Eltern und Lehrern möglich. „Wir sehen uns als Schnittstelle zu anderen Beratungs- und Hilfsangeboten, stehen in engem Kontakt mit den Schulen und möchten sie dort unterstützen, wo es nötig ist“, so Christina Hörbelt.

Ansprechpartner

Christina Hörbelt, Ruth Dördelmann und Oliver Wertmöller sind erreichbar unter Telefon 02594/12814 oder per Email c.hoerbelt@ duelmen.de, r.doerdelmann @duelmen.de oder an o.wertmoeller@duelmen.de.