Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Peter Lippok war einer von rund 30 Dülmenern, der am Sonntag einen seltsamen Anruf erhielt. Am Telefon meldete sich ein angeblicher Kriminalpolizist Oliver König. Doch alle Angerufenen durchschauten den Betrug und wählten die 110.

Malerische Gedanken in Rot, ein venezianisches Intermezzo oder geduckte Bauernhäuser im Münsterland. Dr. Gaby Lepper-Mainzer zeigte Arbeiten aus zehn Jahren in einer Ausstellung im Wiesmann-Gecko. Die Vernissage war zugleich die Finissage: Nur gut zwei Stunden dauerte die Ausstellung an diesem besondern Ort.

Zwar brachte Sturm Victoria in Dülmen Äste und Bäume zu Fall, insgesamt blieb es aber bei Einzelschäden. So blieb auch für die Feuerwehr die Nacht auf Montag ruhig. Trotzdem rät Förster Thomas Rövekamp: Wer in den kommenden Tagen in Wäldern unterwegs ist, sollte trotzdem besonders vorsichtig sein. Denn es könne immer noch etwas abbrechen - daher sollte man auf Knack-Geräusche achten.

Christian Stroth ist Spezialist für gute Laune: Als DJ bei Karnevalsverstaltungen in Dülmen und im Münsterland bringt er im richtigen Augenblick die Lieder, die die Stimmungswogen hoch schlagen lassen. Das erfordert viel Können und Erfahrung. Und Herzblut. Denn: Der Dülmener hat sein Hobby zum Beruf gemacht.

Auf schwache Resonanz stieß der erste thailändische Kampfkunst- und Kulturtag des Bulderaners Ralf Kussler. Dieser hatte hochkarätige Trainer für die drei Workshops nach Dülmen gelockt. Dennoch war der Organisator zufrieden.

Termine:

14.31 Uhr, Karneval der kfd St. Viktor, Kolpinghaus; es gibt noch Karten an der Tageskasse

21 Uhr, DJK Jazz Night mit Vibraphonisten Altfrid Maria Sicking, DJK-Clubhaus

Wetter:

Heute meist bewölkt, dazu ziehen einzelne Regen- oder Graupelschauer durch, bis 9 Grad. Es weht mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

L 600 zwischen Höhe Mühlenbach und Brücke der Eisenbahnlinie, Kreisstraße 48 nahe Rorup zwischen den Einmündungen der L 580 und der B 525, Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße