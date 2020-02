Sturmtief Victoria hat am Sonntag für gleich mehrere Einsätze der Feuerwehr gesorgt. So stürzte am Kreuzweg ein Baum auf ein geparktes Auto. Verletzt wurde niemand.

Auch zum Oedlerweg in Hausdülmen musste die hauptamtliche Wehr ausrücken, hier war ebenfalls ein Baum umgestürzt. Bei den übrigen Einsätzen ging es meist um lose Teile von Dachflächen wie zum Beispiel Kaminabdeckungen, berichtete ein Sprecher auf DZ-Anfrage am frühen Abend.

Überstand brennt am Westhagen

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr dann zusätzlich zu einem Brand eines Terrassenüberstands am Westhagen gerufen. Die Löschzüge Dülmen-Mitte sowie Hausdülmen rückten aus. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das Feuer.