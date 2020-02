Die kfd lässt Wolf und Rotkäppchen tanzen

Prächtige Stimmung herrschte am Samstagabend bei der Karnevalsveranstaltung der kfd Hausdülmen in der Gaststätte Böinghoff. Die Theatergruppe hatte für ihr Publikum eine kurzweilige Sketchparade vorbereitet, in der sie sich (mit einem riesigen Kostümfundus ausgestattet) vielen Dingen des Alltags, der Märchenwelt und schließlich auch der viel besungenen Cordula Grün widmete.

Teils derbe Pointen, teils feinsinniger Humor

Mit viel Spielfreunde und scheinbarer Unbekümmertheit hatten die Laienschauspieler das Eis mit teils derben Pointen und teils feinsinnigem Humor gebrochen und ihre Zuschauer schnell in ihren Bann gezogen.

Zwischen den Sketchen sorgten Thomas Volpert und Heinz-Josef Jasper mit Karnevalsliedern und Popmusik für eine ausgelassene Party- und Schunkelstimmung.

Willkommen im Märchenwald

In den Sketchen selbst erfuhr das Publikum, dass man bei der Beobachtung anderer Menschen vom Balkon selbst auch zum Opfer der Begierde eines Spanners werden kann. Oder dass ein fremdgehender Nebenbuhler mitunter selbst ebenso betrogen wird.

Mit sehr menschlichen Zügen kam der Wolf rüber, der Rotkäppchen im dunklen Wald zum Tanz verführte und schließlich von der resoluten Großmutter mit Schimpf und Schande überschüttet wurde. Da konnte der mitleidige Förster sein Ziel selbst aus nächster Nähe nicht mehr treffen.