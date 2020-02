Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei rückte am Freitag gegen 11 Uhr zum Freizeitbad düb aus. Hier hatten Mitarbeiter im Raum des Solebeckens einen stechenden Chlorgas-Geruch wahrgenommen und die Feuerwehr informiert. Alle Arbeiter, die mit dem Großumbau beschäftigt sind, mussten das Gebäude verlassen, zu gefährlich ist das Reizgas für die Atemwege. Daher waren einige Spezialkräfte der Feuerwehr neben ihrem Atemschutz auch mit Gummistiefeln und Schutzanzügen angerückt.

Zu viel Chlor eingefüllt

düb-Geschäftsführer Georg Bergmann erklärt den Vorfall auf DZ-Anfrage so: "Wir hatten das bereits desinfizierte Wasser aus einem anderen becken in das Solebad umgefüllt. So wollten wir uns die Desinfektion des Sole-beckens sparen." Unglücklicherweise muss es zu einem Kommunikationsproblem gekommen sein, sodass eine externe Firma erneut Chlor in das Solebecken einleitete. "Wenn keine Schwimmer im bad sind, ist die Konzentration von Chlor im Wasser viel höher", ergänzt Bergmann. Und durch die doppelte Dosis war es dann insgesamt viel zu viel. "Wir werden das wasser jetzt wieder ablaufen lassen, dann müsste alles wieder in Ordnung sein", erklärte bergmann, dass kein großer Schaden enstanden sei.