„Wir haben nach vielen Jahren für ganz wenige Kunden, die Gemeinschaftseinrichtungen wie etwa die Flurbeleuchtung betreiben, den Grundpreis an die tatsächlichen Preise angepasst“, erklärt Vidic die Aufregung. Jahrelang hätten die Stadtwerke hier draufgezahlt. Und da hier nur sehr wenig Strom verbraucht wird, schlage der Grundpreis, der auch Netzentgelte, Steuern und Abgaben enthält, eben voll durch.

Wenig Einfluss

Überhaupt habe das Energieunternehmen beim Arbeits- und Grundpreis nur auf rund 30 Prozent einen Einfluss, erläutert Vidic: Mehr als 70 Prozent seien Steuern und Umlagen plus Netzkosten. Der Rest werde durch die Einkaufspreise an den Märkten bestimmt.

Bezüglich der zahlreichen Meldungen in den Medien, dass die Strompreise 2020 noch weiter anziehen werden, kann Vidic Entwarnung geben: „Unsere Preise für 2020 bleiben stabil.“ Mit der ersten Preiserhöhung seit fünf Jahren hätten die Stadtwerke 2019 steigende Steuern und Umlagen bereits eingepreist, was andere Versorger nachholen müssten.

Klimaneutralität wird teuer

Wie sich die Preise in Zukunft weiter entwickeln werden, das kann auch Vidic nur begrenzt voraussagen. Klar ist: Das wachsende politische Bewusstsein für Klimaneutralität werde eingepreist werden müssen. „Der für 2021 im Klimapaket festgelegte CO2-Preis pro Tonne wird einen halben Cent pro Kilowattstunde Strom kosten“, rechnet Vidic vor. Und die zunächst festgesetzten 25 Euro pro Tonne werden bis 2025 schrittweise bis auf 55 Euro angehoben.