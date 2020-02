Los geht's ab 7.30 Uhr

Gestartet wird an beiden Tagen von 7.30 bis 12.30 Uhr an der Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums, An der Kreuzkirche 7. Spätestens um 16.30 Uhr sollten alle Wanderer wieder an der Aula eingetroffen sein. Es werden Wanderstrecken von 6, 10 und 20 Kilometer Länge angeboten. Die Wanderstrecke geht unter anderem am Silbersee und am Oedlerteich vorbei.

Versichert durch die Startkarte

Eine Startkarte kann in der Aula erworben werden und kostet drei Euro. Durch eine ausgefüllte Startkarte ist der Teilnehmer unfallversichert und erhält kostenlosen Tee an den Kontrollstellen auf der Strecke und in der Aula. Die Startkarte ist an den Kontrollstellen abzustempeln. Durch die Stempel wird die Länge der gewanderten Strecke festgehalten.

Wertung für Volksportabzeichen

Die gewanderten Kilometer können in der Aula in das Wanderheft eingetragen und für das internationale Volkssportabzeichen gewertet werden. Informationen über Wanderungen in ganz Deutschland sind in der Aula erhältlich.

Wanderfreudige Dülmener

Die Wanderfreunde freuen sich ganz besonders über jeden Dülmener, der an den Wandertagen teilnimmt. Ob Einzelwanderer, Familien oder Paare, es ist die Gelegenheit für eine schöne Wanderung in Dülmens Umgebung.